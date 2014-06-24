"الغذاء والدواء" تحذر من"مضخة ثدي"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من إستعمال نوع معين من محولات الجهد الكهربائي (متردد إلى مستمر) والمستخدمة مع مضخة الثدي التي تنتجها شركة بلاي تيكس (Playtex)، وذلك لاحتمال تسببها في حدوث صعقة كهربائية.

ونشرت "هيئة الغذاء والدواء" على موقعها الإلكتروني (www.sfda.gov.sa ) تنبيها للمستهلكين عن قيام شركة (PlaytexManufacturing Inc) باستدعاء نوع معين من محولات الجهد الكهربائي (متردد إلى مستمر) و المستخدمة مع جهاز مضخة الثدي الكهربائي (Nurser Deluxe Double Electric Breast Pump)وذلك لاحتمالية ارتخاء وانفصال غطاء تلك المحولات، مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية محتملة للمستخدم .

وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن "محولات الجهد الكهربائي" الواردة في تحذيرها، لم تُفسح من قبل الهيئة عبر منافذ الدخول "ولكن قد يكون مستهلكون حصلوا عليها بطرق أخرى"، مطالبة إياهم بالتوقف عن استخدامها.

