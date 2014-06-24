بحث جدة يقبض على عصابة سرقة السيارات

‏‫صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكه المكرمة المقدم دكتور عاطي عطيه القرشي بانه في يوم الثلاثاء 12 شعبان 1435 تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة من ضبط عصابه مكونه من ثﻻثة اشخاص من جنسيات مختلفه يقومون بسرقة السيارات التي يتم تركها من قبل اصحابها في وضع التشغيل واستخدامها في ارتكاب جرائم خطف اجهزة الجوالات والشنط النسائيه حول الاسواق واالمحلات التجاريه اثنان منهم من جنسيه عربيه وواحد من جنسيه افريقيه واكد المقدم "القرشي" بانه بالتحقيق مع المذكورين اعترفوا بسرقة ثﻻث سيارات وخطف تسعه وعشرون حقيبه نسائيه وجوالات تم التحفظ على المتهمين للتحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بحوادث جنائية اخرى ومن ثم اكمال اللازم تمهيدا ﻻحالتهم للجهه المختصه.