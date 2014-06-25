تدريب 25 امرأة على "العسكرية" بإشراف نوف العتيبي

تمكنت 25 امرأة من اجتياز دورة عسكرية عقدت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، تحت إشراف مديرة الإدارة العامة للإشراف النسوي بالمديرية العامة للسجون نوف العتيبي.

وقالت العتيبي في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن تلك النساء هن من المنتسبات للمديرية العامة للسجون، وهي الدورة التدريبية الثانية المتخصصة في "أعمال السجون"، التي عقدت تحت مظلة المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض.

وأضافت "المتدربات الـ 25 اجتزن ( دورة أعمال السجون )، التي استمرت لمدة 3 أشهر بنجاح، حيث تلقت المتدربات محاضرات نظرية وتطبيقية تناولت عدة محاور جاء في أهمها الواجبات والأنظمة الإدارية في السجون، والعلاقة المهنية بين الملاحظة والنزيلة، وأمن المنشآت والوثائق والمعلومات، ومهارات ضبط الشغب والنزاعات داخل السجون، والتربية العسكرية والحقوق المالية للعاملات والنزيلات وغيرها".

وأشارت إلى أن هذه الدورة تهدف إلى إلمام المتدربة بكل ما يخص الشؤون العسكرية من أنظمة ولوائح السجون وأمن المعلومات والمنشآت، وتعريف المتدربات بالإجراءات الآمنة وأنظمة السلامة داخل السجون، وتنمية مهارات القبض والتفتيش لديهن وضبط الممنوعات، بالإضافة إلى تزويدهن بالثقافة الإسلامية والضوابط الشرعية والقانونية داخل السجون والتأهيل النفسي لمواجهة ضغوط العمل والتعامل مع الحالات الخاصة للنزيلات.

