توقيع إتفاقيات دعم إنمائي مقدم من الصندوق التنمية

وقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية , رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على هامش الإجتماع السنوي لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في جده , وقع إتفاقيات دعم إنمائي لكل من الجمهورية اليمنية وجمهورية باكستان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية تشاد وجمهورية غينيا وجمهورية موزمبيق .

وقد بلغ إجمالي الدعم الإنمائي المقدم لتلك الدول ( 950) مليون ريال سعودي أي ما يعادل حوالي ( 253) دولار أميركي .

وقد جاء هذا الدعم الإنمائي للجمهورية اليمنية لتمويل مشاريع إنمائية في قطاعي التعليم والبنية التحية بما في ذلك تمويل توفير منتجات سعودية لتلك المشاريع بمبلغ 497 مليون ريال سعودي , فيما جاء الدعم لجمهورية باكستان كتمويل إضافي لمشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بمبلغ 100 مليون ريال سعودي , ومبلغ 70 مليون ريال سعودي لجمهورية أوزبكستان لتأمين مياه الشرب بمنطقة سمرقند , ومبلغ 93,75 مليون ريال سعودي لجمهورية تشاد لمشروع طريق مساكوري حدود النيجر , ومبلغ 120 مليون ريال سعودي لجمهورية غينيا لإعادة تأهيل وتوسعة مستشفى العاصمة , ومبلغ 56,25 مليون ريال سعودي لجمهورية موزمبيق لصاتلح مشروع كهرباء الريف بمحافظة نياسا