حفر الباطن.. وفاة جندي في حادث اصطدام دورية أمن

توفي رجل أمن وأصيب آخر أثناء تأديتهما لواجبهما في حفظ الأمن بقطاع حرس حدود في حفر الباطن، وذلك عقب ارتطام الدورية بعقم ترابي على الحدود.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد بحري خالد خليفه العرقوبي أن دورية برية تابعة لقطاع حرس الحدود بحفر الباطن كانت تؤدي عملها الميداني، وأثناء تأديتها واجبها في حفظ الأمن ارتطمت بعقم ترابي مما أثر على توازن الدورية وانقلاب سيارتها، ونتج عن الحادث مصرع مرافق الدورية الجندي أول محمد علي الحربي وإصابة قائد الدورية الجندي أول حسن علي الشهابي بإصابات متفرقة، نقل على أثرها لمستشفى الملك خالد لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن مبارك جواح قام بواجب العزاء وحضر مراسم الدفن التي أقيمت بمحافظة حفر الباطن ونقل تعازي مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم بن جويبر السواط ومنسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية من ضباط وضباط صف، فيما زار المصاب الموجود بمستشفى الملك خالد بمحافظة حفر الباطن واطمأن على حالته الصحية".