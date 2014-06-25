حمل معه مسدسا وساطورا لقتل شقيقه

تمكنت شرطة منطقة تبوك من القبض على مواطن أراد قتل شقيقه وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد أشقائه يفيد بأن شقيقه متجه من محافظة تيماء إلى مدينة تبوك قاصداً قتل شقيقه الآخر وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وأفاد المقدم خالد الغبان الناطق الإعلامي بمنطقة تبوك أنه بناء على ما ورد من بلاغ عن الحالة تم على الفور التنسيق مع قيادة أمن الطرق وتمرير المعلومات حيال القبض على الشخص ومنعه من فعل ذلك وتم التمكن من إيقافه وتفتيشه بمركز الطلعة والعثور بحوزته على مسدس وساطور.

وأكمل الغبان أنه تم التعامل معه وفق ما يقتضيه التحقيق حيث جرى سماع أقواله وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك ولازال التحقيق جاريا.