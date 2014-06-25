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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

عوائق في طريق نهضتنا

ولن ننهض أبداً مالم نتخلص من هذه العوائق، وذلك مهما بذلنا من جهد ومال، ولئن فعلنا فإننا لا نقبض إلاّ الريح، وأول هذه العوائق وأهمها وجود 10 ملايين عامل أمي وبجانبهم أربعة ملايين من

المتخلفين، وهؤلاء ليس لديهم وعي بأهمية المحافظة على عدم تلوث البيئة والوقاية من الأمراض التي تنتشر بينهم وتنتقل عدواها إلى الآخرين، كما أنّ البطالة منتشرة بينهم، مما يدفعهم إلى التسول والجريمة، ويتعلق بهذا العائق العمالة الأجنبية التي تعمل تحت مظلة التستر أو ما يسمى بالاقتصاد الخفي، والذي يتسبب كما قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال في خسران الاقتصاد الوطني 300 مليار ريال سنويا، وأضاف: «لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر التي نجد معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلتزم بتحقيق نسب سعودة تساعد على حلّ مشكلة البطالة» وهذا شرّ البلية، ولكن لماذا لا يبدأ رئيس الغرفة بنفسه ويحارب هذه الظاهرة بشطب الشركات المشكوك في أمرها من سجل الغرفة ويطالب وزارة التجارة بشطبها بالتالي من السجل التجاري، إنّ الإصلاح أيّ إصلاح لا يبدأ إلا من أنفسنا، ولن يتسنى بغير ذلك.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/947125

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