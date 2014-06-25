مرور جدة يحاصر الكدادة في رمضان بغرامة 300 ريال

قررت إدارة مرور جدة محاصر "الكدادة" خلال شهر رمضان، بفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 ريال. ويأتي ذلك بعدما وضعت الإدارة خطة مرورية لهذا الشهر.

و"الكدادة" كما هو دارج محلياً، مستخدم سيارته الخاصة كسيارة أجرة بنقل الزبائن في مشاويرهم. وقالت إدارة المرور في بيان لها، اليوم الأربعاء، "في هذا الشهر الكريم ترتفع مؤشر مخالفة تحميل الركاب بالسيارات الخاصة والتي يستخدمها اصحابها كسيارات اجره ويقومون بنقل الركاب من وإلى محافظة جدة بطريقة غير نظامية فسوف يعرضون أنفسهم لتطبيق النظام وهو حجز المركبة خمسة عشر يوماً ( 15 )، وغرامة مالية مقدارها 300 ريال كحد أدنى، فإننا نأمل من الجميع الالتزام بالأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات".

ووفقاً للبيان، فإن إدارة مرور جدة جندت كامل الطاقات البشرية والآلية لتغطية جميع أنحاء المحافظة والتركيز على جميع المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية خلال الشهر الكريم بما يكفل انسيابية الحركة حيث تم تغطية حلقه الخضار من يوم الاثنين الماضي وتوحيد الاتجاه بها من الغرب باتجاه الشرق وتغطية المداخل والمخارج الداخلية للمحافظة على توحيد اتجاه الحركة وتغطيتها بعدد كافي من الدوريات لما تشهده من حركة مستمرة للمتسوقين في بداية الشهر الكريم لتسهيل تحركهم.

كما تم تامين بعض المواقع الاخرى بعدد كافي من دوريات المرور والتي تشهد كثافة حركة للمتسوقين في مثل هذه الايام كمحلات التمور والخضار بجوار مسجد بن لادن علي امتداد شارع عبد الله السليمان من الناحية الشرقية وكذلك المواقع التجارية الواقعة نهاية شارع الصحيفة بمنطقة البلد للمحافظة علي انسيابية الحركة المرورية ومنع التجاوزات المخالفة للنظام كالوقوف الخاطئ والوقوف المزدوج.

ثم تبدأ الفترة المسائية فتره ما قبل الإفطار والتي تشهد ارتفاع في كثافة الحركة لخروج الناس لقضاء حوائجهم وأخذ مستلزمات الإفطار وهناك تواجد مكثف لدوريات المرور في كافة انحاء المحافظة وبالذات أمام المطاعم التي تشهد زحام من بعد صلاة العصر وحتى قبيل أذان المغرب لمتابعة ذلك، ونأمل من جميع قائدي المركبات في وقت ما قبل الآذان الالتزام بالأنظمة المرورية وعدم تجاوز الإشارة الحمراء والسرعات المحددة على الطرق ضماناً لسلامة الجميع لأننا نتابع هذا الوقت الهام والذي يعتبر عنق الزجاجة بالنسبة لنا، باهتمام بالغ لمنع حدوث أي تجاوزات للأنظمة المرورية لأننا لن نتهاون في تطبيق النظام في جميع الأوقات ولا سيما وقت الإفطار وهناك دوريات لمراقبة ذلك.

وتستمر المتابعة حتى صلاه التراويح وتغطية جميع المساجد بدوريات المرور لتسهيل دخول وخروج المصلين، كما نأمل من الأخوة المصلين الالتزام بالوقوف الصحيح حول المساجد وعدم ترك سياراتهم في مواقف خاطئة حتى لا يتعرض لمخالفه مرورية.

وقد تم التنسيق مع أمانة جدة لتوحيد الاتجاه في بعض المواقع بالمنطقة المركزية كتوحيد الاتجاه في شارع الذهب وأصبحت الحركة من الجنوب باتجاه الشمال ويعتبر مدخل رئيسي من الناحية الجنوبية للدخول لمنطقة البلد وكذلك توحيد الاتجاه في شارع البريد وأصبح اتجاه الحركة من الشمال باتجاه الجنوب كمخرج للقادم من شارع الملك عبد العزيز لضمان انسيابية الحركة المرورية نظراً لما تشهده هذه المنطقة من كثافة عالية في موسم رمضان.

أيضاً تم تكثيف تواجد دوريات المرور بمنطقة الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة وأكثر هذه المراكز تقع على طرق رئيسية والطاقة الاستيعابية لمواقفها محدودة نأمل من مرتادي هذه الأسواق اختيار أسواق بديلة في حالة عدم توفر مواقف بها وسوف يشهد مطار الملك عبد العزيز استقبال الكثير من المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة والزيارة حيث تم دعم دوريات المطار بقوة مساندة وكذلك الطرق السريعة المؤدية لمكة المكرمة طريق الحرمين وكبري الخير بالإضافة لطريق المدينة المنورة.

وجميع هذه الطرق مراقبة بدوريات المرور الرسمية والسرية وكذلك كاميرات الرصد الالي فنأمل من سالكي هذه الطرق التقيد بالسرعات المحددة عليها وعدم التجاوزات العشوائية والخروج عن المسارات بدون إعطاء إشارة تدل على ذلك، إلا أننا نؤكد على الرقابة الذاتية ضماناً لسلامتهم.

كما تضمنت الخطة متابعة لمنطقة الكورنيش بالذات، وقت الفجر لرصد السلوكيات والتجاوزات الخاطئة ومنها التفحيط الذي يحدث من بعض الشباب وهذه المنطقة متابعة بدوريات المرور السري.

أيضاً تم عمل أكثر من برنامج في اليوم لتغير زمن الإشارات الضوئية لتلائم أحجام الحركة المرورية وتستمر المتابعة بذلك حتى انتهاء الشهر الكريم.