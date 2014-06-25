وزير التربية يعتمد 8 برامج لتطوير التعليم

اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل 8 برامج لتطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات "STEM"، وذلك تحت مظلة شركة تطوير للخدمات التعليمية.

ويستهدف البرنامج الأول تدريب 500 مدرب مركزي على مشروع "stem" ليتولوا لاحقا تدريب بقية المعلمين، إذ يتيح البرنامج الفرصة للمعلمين المشاركة في برنامج تدريبي مباشر وعن بعد مستمر، يستهدف التركيز على الموضوعات ذات الصعوبة في مناهج تعليم العلوم والرياضيات لجميع المراحل.

وتتضمن البرامج المنفذة تأهيل المراكز العلمية في المناطق والمحافظات وعددها 7 مراكز في "جدة، الطائف، القصيم، أبها، جيزان، تبوك، والأحساء"، كما سيتم توفير وتجهيز 6 عربات تكون مقراً للمراكز العملية المتنقلة التي لن يقتصر دورها على الطلاب فحسب، بل تستهدف العائلات بشكل عام.

وتشتمل تلك البرامج على توفير أدوات ووسائل تعليمية للمرحلة الابتدائية والتدريب على استخدامها في 8500 مدرسة، وذلك بهدف استخدامها لإيصال المفاهيم العلمية لدى الطلاب.

كما وجه وزير التربية والتعليم بتطبيق مشروع التجارب العلمية البديلة الذي يهدف للحصول على حقوق 100 تجربة علمية بديلة من منظمات عالمية وتعريبها، وهو برنامج نوعي جديد يهدف إلى التمكين من تنفيذ التطوير المهني من خلال اكتساب المستهدفين الاتجاهات والمعارف والمهارات الجديدة في العلوم.