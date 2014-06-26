أمانة جدة تتوعد "الأكشاك" بجولات تفتيشية في رمضان

شددت أمانة محافظة جدة على أصحاب الأكشاك بوجوب الالتزام بالاشتراطات النظامية, مؤكدة أنه ستكون هناك جولات ميدانية يومية خلال شهر رمضان للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والنظر في مدى حرص أصحابها على الاهتمام بالمظهر العام، والتزام العاملين بالنظافة الشخصية، ونظافة المكان، والأدوات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستمنع أي عرض خارج الكشك، كما سيطبق النظام على أي مخالف.

وفي السياق ذاته رصدت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة جدة عدداً من الأكشاك المخالفة في نطاق الفرع، وطبقت النظام على المخالفين، وتم استحصال الغرامات المترتبة بعد التصحيح، وتطبيق الاشتراطات, فيما أغلقت بلدية الشرفية مستودعاً للمواد الغذائية، بعد رصدها عدة مخالفات نظامية وصحية، وصادرت البضائع والمواد التالفة، وتم إشعار صاحب العلاقة بضرورة مراجعة البلدية الفرعية، لتطبيق النظام بحقه.

كما واصلت البلدية جولاتها الرقابية على الواجهة البحرية وصادرت خلالها 10 بسطات شاي لعمالة مخالفة، وأتلفت بضائع لـ (16) بائعة متجولة من جنسيات مختلفة, كما أوقفت سيارتي "آيس كريم" غير نظامية, وفي إطار متابعة المقاهي أغلقت البلدية ثلاثة مقاهٍ مخالفة لتقديم الشيشة والمعسل في الأماكن المغلقة, وتم مصادرة المواد والأدوات المستخدمة، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشعرت بلدية العزيزية خلال جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية أربعة مواقع مخالفة، وجار متابعتها للتأكد من تصحيح أوضاعها وللتأكد من سلامة المواد والمنتجات المقدمة.

من جهة أخرى، أزال قسم المباني ببلدية أم السلم الفرعية (18) موقعاً مخالفاً بحي الحرازات خلال الشهر الجاري، وسوف تتواصل الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لإزالة أي موقع أو مبنى لا تتوافر فيه اشتراطات البناء, وسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات.