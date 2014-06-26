إيداع مليار ريال لحساب المستفيدين من الضمان

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات لشهر شعبان من هذا العام 1435هـ (1.248.646.987) ملياراً ومائتين وثمانية وأربعين مليوناً وستمائة وستة وأربعين ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ريالاً، شملت (875735) ثمانمائة وخمسة وسبعين ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثين حالة ضمانية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي إن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر رمضان، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي إنه نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (4501) أربعة آلاف وخمسمائة وحالة واحدة حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (1182) ألف ومائة واثنين وثمانين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.

وبين الثبيتي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم مالم تكن أودعت.

ولفت إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (19727) تسعة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (98) مكتباً و(11) وحدة خدمات ضمانية.

