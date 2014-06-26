اغتصب طفلاً ورماه في البئر

أعلنت وزارة الدخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيزا على شخص خطف طفلا (7 أعوام) واغتصبه ومن ثم قتله. وقالت وزارة الداخلية "أقدم حماد بن مشحن بن عيد الرشيدي - سعودي الجنسية - على اختطاف طفل - يبلغ من العمر 7 سنوات - وفعل الفاحشة به بالقوة، ثم قتله، وذلك بإلقائه حياً في بئر مما أدى إلى وفاته".

وأضافت "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إلية شرعاً، ونظراً لما قام به الجاني من استدراج غلام قاصر مسلوب الإرادة والذهاب به إلى مكان ينقطع فيه الغوث وتهديده وفعل الفاحشة به بالقوة، ومن ثم قتله قتلةً شنيعة، وذلك بإلقائه حياً في البئر وهو يستغيث ويسترحمه ألا يقتله، والتسبب في إصابته بعدة جروح في رأسه ووجهه وحدوث نزيف حاد به، وكذلك التسبب في غرقه مما أدى لوفاته، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سامٍ بإنفاذ ما تقرر شرعا، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور وذلك بقتله".

وأوضح البيان "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني حماد بن مشحن بن عيد الرشيدي - سعودي الجنسية - اليوم الخميس الموافق 28/ 8 / 1435 هـ في محافظة ضريه بمنطقة القصيم".

كما أعلنت الوزارة اليوم تنفيذ حكم القتل ضد عيسى بن محمد بن منصور الرشيدي - سعودي الجنسية - بعدما أقدم على اختطاف حدث بالقوة وفعل الفاحشة به، ومحاولة اختطاف حدث آخر والهروب به من رجال الأمن، وصدم سيارة الدورية .

وأوضحت "تم تنفيذ حكم القتل اليوم الخميس الموافق 28 / 8 /1435 هـ بمدينه حائل بمنطقة حائل".