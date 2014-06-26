آخر موعد لاستقبال طلبات جائزة الملك عبدالله..الاثنين

أعلنت جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، أن يوم الاثنين القادم 30 يونيو 2014م، هو الموعد النهائي لاستقبال طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثالثة 1435 ـ 1436هـ /2014.

يذكر أن الجائزة أنشئت لتكريم المخترعين والموهوبين بقرار من مجلس الوزراء، وتهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة، والمنتجات القائمة عليها، دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة وتشجيع وتكريم المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، إضافة إلى تنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات.

وكان رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد السويل، قد أوضح أن فترة الفحص والتصنيف والتحكيم للجائزة في هذه الدورة اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 رمضان 1435هـ الموافق 1 يوليو 2014م، وحتى يوم الأحد 8 صفر 1436هـ الموافق 30 نوفمبر 2014م، في حين حدد فترة اعتماد النتائج للجائزة اعتباراً من يوم الاثنين 9 صفر 1436هـ الموافق 1 ديسمبر 2014م وحتى يوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1436هـ الموافق 31 ديسمبر 2014م.