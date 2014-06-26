الداخلية: المجاهر بالأكل بنهار رمضان يبعد عن المملكة

دعت وزارة الداخلية المقيمين من غير المسلمين في المملكة، إلى التقيّد بمظاهر الصيام خلال شهر رمضان المبارك، وعدم المجاهرة بالأكل والشرب في نهار رمضان، احتراماً لقدسية هذا الشهر الفضيل، ومراعاة لمشاعر المسلمين في البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها: لا يخفى على الجميع أن هذا الشهر الكريم كان ومازال منذ أن فرض الله صيامه على المسلمين محل عنايتهم وموضع اهتمامهم، ولما كان المظهر السائد للصيام في هذا الشهر هو الامتناع عن الأكل والشرب نهاراً لدى المسلمين، فإن مما يؤذي مشاعرهم الخروج على هذا المظهر ولو كان ذلك ممن لا يدين بالإسلام".

وأضاف "لذا فإن على المقيمين في هذه البلاد من غير المسلمين المحافظة على احترام مشاعر المسلمين بعدم المجاهرة بالأكل والشرب أو التدخين في الأماكن العامة وفي الشارع، وأماكن العمل، ولا يعفيهم ذلك كونهم غير مسلمين، وذلك تماشياً مع شعائر الدين الإسلامي ومراعاة لمشاعر المسلمين في هذه البلاد الطيبة".

وأوضحت الوزارة "كما أن عقود العمل توجب المحافظة على قدسية شعائر الإسلام والتقيد بأنظمة البلاد، ولأهمية وجوب احترام الجميع لمظاهر الصيام في هذا الشهر المبارك، لذا فإن وزارة الداخلية تأمل من الجميع الالتزام بمقتضاه، ومن يخالف ذلك فإن السلطات المسؤولة ستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، من إنهاء العمل، وإبعاده عن المملكة، وعلى المؤسسات والشركات والأفراد أن يفهموا نص هذا البيان ويبينوه للعاملين معهم من موظفين وعمال ومستخدمين، ويحذروهم من مغبة مخالفة ذلك".