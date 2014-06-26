الشرط الإجباري

تعاطفنا مع قضية القتيلة المبتعثة في بريطانيا، وما حدث كان مؤلما، ولكن هذا التعاطف دفع بالبعض إلى الربط بين قضية الابتعاث وبين الحادثة الأليمة، فيما يمكن أن يتعرض الفرد لمثل ذلك، سواء كان مبتعثا أو سائحا، طالما أن الدوافع لهذه الأفعال هي العنصرية ونزعة التطرف.

ففي التسعينات استهدفت التنظيمات الإرهابية أمن الأجانب وعبثت به، ونفذت عمليات التفجير والقتل، التي حدثت في المملكة، وبين الفعل وردة الفعل سيكون للأبرياء النصيب الأكبر من دورهم كضحايا.

بعيدا عن نقاش الوضع الشخصي للفتاة، فهذا ليس من حقنا، ولكن على المشهد الاجتماعي ذهب البعض بلا مبرر إلى أن إجبار الفتاة على الابتعاث كان سببا لما حدث لها، وألقي اللوم على الجامعة وعلى برنامج الابتعاث، وعلى الوزارة والوزير، كما هي العادة في كل مرة، توجه الأحداث وتأتي ردة الفعل بالهجوم بلا منطق، وبرغم أن الابتعاث جاء وفقا لما تنص عليه اللوائح التنظيمية، ولم تخير الفتاة بين المنحة الدراسية أو الفصل مثلا، كأقوى مبرر مفترض ويمكن احتماله، لتجد نفسها مجبرة على قبول الخيار الأول، وعليه نفت جامعة الجوف إجبارها وفق المفهوم الذي شاع بين الناس، ولكن الشرط موجود في التعيين باستثناء بعض التخصصات، بينما يوجد لدى المتقدم للعمل في قطاع التعليم أو غيره الدراية الكافية لما تقتضيه الواجبات، لكنه يتنازل عن ذلك من أجل الحصول على فرصة العمل.

يأتي الابتعاث كأسلوب من أساليب التطوير، حافزا لتطوير الأداء الوظيفي واكتساب الخبرات، خاصة إذا شحت برامج الابتعاث الداخلية في توفير المتطلبات اللازمة، ولكن على الجانب التنظيمي يفترض أن توضع استثناءات لهذا الشرط، خاصة في وضع المرأة، فقد تفيدها المنحة والترقية من جهة ولكن ربما تضرها من الجهة الأخرى لا سيما أن الأنظمة ليست متسقة في تسهيل شؤون المرأة، وعلى سبيل المثال قد تخسر حضانتها لأطفالها إذا كانت حالتها الاجتماعية تفيد بانفصالها عن أبيهم، وفي هذه الحالة لا يوجد قانون يمنحها حق التصرف في أطفالها دون مراجعة حالة والدهم المزاجية وأخذ موافقته!.

إذا كنا سنعمل على هذه الجوانب لهدف إيجابي فيفترض ألا يقع الفرد ضحية لتضارب الأنظمة، بالطريقة التي تجعل من نجاحه حافزا جيدا ينعكس على حياته الشخصية والعملية معا.



نقلاً عن صحيفة "الوطن"

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