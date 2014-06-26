المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم غد الجمعة، وإبلاغ من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير أقرب محكمة.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1435هـ".

وأضافت "وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لغرض رؤية هلال شهر رمضان.