المهندس صالح الجاسر مديراً عاماً للخطوط السعودية

أصدر اليوم مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، برئاسة الأمير فهد بن عبدالله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، قراراً يقضي بتعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اعتبارا من يوم الأحد 7/10/1435هـ الموافق 3/8/2014م.

من جانبه، عبر المهندس صالح الجاسر عن شكره وامتنانه لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة الأمير فهد بن عبدالله.

وقال في تصريح صحافي "أتوجه بالشكر للأمير فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية وكافة أعضاء المجلس على منحي هذه الثقة، وآمل أن أكون عند حسن ظن الجميع".

ولفت إلى أن قرار تعيينه مديرا عاما للسعودية يأتي في وقت تشهد فيه صناعة النقل الجوي العديد من التحديات في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق النقل الجوي، سواء من حيث احتدام المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي أو من حيث استيعاب النمو المطرد في أعداد المسافرين على القطاع الداخلي، والعمل على توفير السعة المقعدية المطلوبة، والرفع من كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات لتلبية تطلعات المواطنين وكافة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

يذكر أن المهندس صالح بن ناصر الجاسر يتمتع بخبرة تمتد لثلاثين عاما في مجال إدارة الأعمال والنقل البحري البري والجوي، مع تجربة ثرية في منشآت القطاعين الخاص والعام، مما أكسبه الخبرة اللازمة في إدارة العديد من الشركات، وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، علاوة على اجتيازه للعديد من الدورات التدريبية المتميزة في الإدارة المتقدمة بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأميركية ومعهد انسياد بفرنسا، وجامعة أكسفورد ببريطانيا، وكذلك الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف لمدة عام في بنك تشيس مانهاتن في نيويورك.

ويعمل الجاسر منذ نوفمبر عام 2010 رئيسا تنفيذيا للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، كما سبق أن عمل مديراً عاماً تنفيذياً في شركة عبداللطيف جميل خلال الفترة من 2003-2010، كما تقلد قبل ذلك مناصب قيادية عدة في مؤسسات حيوية، منها شركة الاتصالات السعودية وصندوق التنمية الصناعية، إضافة إلى عضويته في عدد من مجالس الإدارات لبعض الشركات، منها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي، والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ومؤسسة البريد السعودي، وهو عضو في منظمة المدراء التنفيذيين الشباب (YPO).