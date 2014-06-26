خمسة أطفال أفارقة تلتهمهم نيران منزلهم

باشرت 6 فرق إطفاء وإنقاذ حادث حريق نشب في منزل يقع ضمن مجموعة منازل عشوائية بحي الفيحاء بالعاصمة المقدسة اليوم الخميس 28/8/1435، وقد ساهم في سرعة انتشار الحريق طبيعة المواد الإنشائية للمنزل المبني والمسقف من الخشب والزنك والمكون من غرفة ومطبخ ودورة مياه يقع بسفح جبل، ويبعد عن طريق السيارات حوالي 500 متر، وتم إخماد الحريق، وقد نجم عن الحادث وفاة خمسة أطفال من الجنسية الإفريقية تم إخراجهم من المنزل عن طريق المجاورين قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وأوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المقدم صالح العلياني، أنه نجم عن الحادث إصابة أحد المجاورين بحروق سطحية في يده جرى نقله عن طريق إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى، إضافة للوفيات السابقة، وجرى تسليم الحالة لمندوب الشرطة حسب اﻻختصاص.