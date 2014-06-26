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ضرب حراس أمن في جدة

المصدر: جدة - العربية.نت
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تعرض 3 حراس أمن للضرب من قبل شابين بعد منعهما من دخول أحد الأسواق شمال محافظة جدة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي القرشي إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً عن قيام شابين في العشرين من عمارهما بالاعتداء بالضرب على 3 أشخاص من الحراسات الأمنية المدنية لأحد أسواق شمال محافظة جدة، وذلك بسبب منعهما من الدخول للسوق.

وأوضح أن الحادث نتج عنه إصابات طفيفة بينهم وكذلك إصابة شخصين بآلة حادة أحدهما سعودي الجنسية كان متواجدا بالموقع والآخر من جنسية إفريقية في العشرين من العمر، نقلا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة.

وأكد أنه تم ضبط الشخصين المتهمين بالاعتداء في حينه ومازالا موقوفين؛ تمهيدا لإحالتهما لجهة الاختصاص.

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