ياليت اللـه فكّنا من (الكارزما)

تتالى على دولنا العربية خلال ستة عقود مجموعة من الزعماء العسكريين الانقلابيين الجهلاء الحمقى المفتونين بالاستعراضات، وعشقهم غير المحدود (للميكرفونات)، فتجد الواحد منهم يخطب بالساعات بالجماهير المحتشدة، وكأنه الاستاذ الذكي الذي يريد أن يعلم تلامذته الأغبياء كيف تكون الحياة.

والطامة الكبرى أن الكثيرين من المثقفين الذين يفترض فيهم أن يوقفوا هذا العبث الصبياني عند حده، وإذا بهم يساقون إلى قطيع النعاج ولا أقول الخرفان، وهم أول من اخترعوا وسوقوا لمقولة (الكارزما).

فليس مهما عندهم لو أن ذلك الزعيم كان أهوج، طالما أن عنده (كارزما) طول وعرض وعيون كحيلة.

ولكي (أمعص قلوبكم) قليلا، اقرأوا معي التالي:

ذكر الكاتب الهندي (سانتا راما) القصة التالية: كان الباب إلى الكوخ الذي كان يقيم فيه المهاتما (غاندى) في دلهي مفتوحا دائما، وذهبت إلى هناك ومعي صورة ليوقعها لي باسمه وإهدائه وأخذ مني الصورة ثم انفجر يضحك بشدة، وسألته: ما الذي يضحكك؟ فقد كنت أعتقد أن الصورة دقيقة تشبهك شبها حقيقيا.

ورد غاندي علي مطمئنا: إنها صورة ممتازة، ولكني أنسى في بعض الأحيان كم أنا رجل ضئيل الحجم وقبيح الصورة، وليس في فمي غير ثمانية أسنان.

لا أدري من هو الذي ذهب إلى مزبلة التاريخ والهزائم والنكبات، هل هو صاحب (الكارزما)؟!، أم هو الرجل الضئيل الحجم وقبيح الصورة وليس في فمه غير ثمانية أسنان؟!

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هل تصدقون ان ضميري أنبني عندما قرأت عن البريطاني (روبن ويستر)، أنه عندما كان طالبا وباحثا في جامعة (لفربول) استعار كتابا، ومن شدة إعجابه بذلك الكتاب قرر أن يحتفظ به.

وبعد أن وصل الآن عمره إلى (٩١) سنة رجع إليه عقله بعد (٦٠) عاما، فاتجه للجامعة ليعيده، ووجد أن الجامعة لا تغفل عن حقوقها، وعندما حسبوها وجدوا أن عليه غرامة مقدارها (٧٠٠٠) جنيه، فدفعها وخرج يتوكأ على عصاه.

أقول إنني بعد أن قرأت ذلك عاد لي ضميري متأخرا، وتذكرت أنه سبق لي أن استعرت عدة كتب من أحدهم قبل عدة سنوات و(بلطت عليها)، فنبشت في مكتبتي حتى وجدتها وقررت أن أعيدها له، وعندما سألت عنه وجدت أنه انتقل إلى رحمة الله، وأعدتها مرة ثانية في رفوف مكتبتي، بعدها ارتاح ضميري أكثر.

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عندما كنت أجلس مع رفيق لي في ردهة أحد الفنادق في (نيويورك) تناهى لي صوت موسيقى راقصة في إحدى الصالات، فهزني الشوق لمعرفة ما يجري، فذهبنا وتفاجأت أن الجميـع نساء ورجال يرقصون وهم صامتون، وعرفنا أنهم كلهم من (الصم البكم)..

ولاحظت أن إحدى الفتيات تشير لي بيدها لكي أشاركها الرقص البرئ ، فما كذبت خبرا وقبل أن أتجه لها وأنا أتهزهز، وإذا برفيقي يسحبني من يدي قائلا: عيب عليك، حتى الصم البكم ما تبغى توفرهم يا (.....).

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140626/Con20140626708689.htm