أخ يقتل شقيقه بحضور والدهما

أوضحت شرطة منطقة حائل بأن فرق الدوريات باشروا حادثة قتل صباح اليوم بعد تلقت بلاغاً بذلك. وفي تفاصيل حصلت عليها العربية نت أن احد المواطنين قد إتصل بشرطة محافظة الحائط 10كم جنوب منطقة حائل الساعه ٦ صباحاً لهذا اليوم ويفيد عن حدوث مضاربة بين أثنين من أبناءه لخلاف شخصي بينهما داخل المنزل ولم يستطع فض الشجار ، حيث قام أحدهما بأستخدام سلاح أبيض سكين ووجه ضربة لأخيه في الصدر وبعدها حاول أسعافه إلا أنه فارق الحياة . وعند مباشرة الحادث من قبل الشرطة جرى القبض على الجاني الذي يبلغ 20عاماً وأيقافه رهن التحقيق فيما تم نقل جثمان المتوفى قرابه 20عاماً إلى الثلاجة وأتخذت الأجراءات اللازمة من قبل جهة التحقيق