الصورة تؤكد بشاعة فكرهم الإرهابي !!

ما الذي يريدونه ؟!..سؤال مليء بالحيرة بالفعل وأنت تحاول أن تقاوم الآثار النفسية والمعنوية التي أصابتك بعد مشاهدتك لأعنف لقطة دموية من وجهة نظري التقطتها كاميرا الجوال من أمام أسواق بنده بمدينة الدمام !!

حالة من الذهول ستصيبك وتجعلك تنظر حولك وتسأل نفسك وبذهول أيضا، هل ما تم يعتبره الإرهابيون الصغار هو الجهاد في سبيل الله وهل رجال الأمن الذين هاجمهم بروح همجية الإرهابي الصغير هم أعداء الله وهم الكفرة والفسقة، أي فكر يجعل الإرهابي الصغير يطلق العنان لمسدسه ليحاول قتل إخوانه من رجال الأمن الذين يقومون بمهمتهم للحفاظ على أمن أختك وزوجتك ووالدتك وعائلتك بأكملها، أي فكر الذي يجعل من أبنائنا للأسف من الإرهابيين يجولون والأحزمة الناسفة يلبسونها لكي ينتحروا «شهداء» حسب فكرهم !!

أعيدوا تلك اللقطة المرعبة إعلاميا واشرحوا لشبابنا عن أي فكر جنوني كان يحمله ذلك الإرهابي ويجعله يركض وبسرعة فائقة ليحاول قتل رجال الأمن لكي يدخل الجنة، اسألوا شيوخنا وعلماءنا الأفاضل هل كانت تلك العملية الإجرامية هي الجهاد في سبيل الله التي يدعوننا ديننا الحنيف للقيام به،وهل ما تم كان من أعمال صحابتنا الكرام وسلفنا الصالح الذين بجهادهم نشروا الإسلام في بقاع المعمورة !!

ناقشوا تلك اللقطة إعلاميا وبكل شفافية لكي تكون الصورة اكبر من الخطب والأحاديث، شاهدوا كيف يكون الفكر الأسود مؤثرا لهذه الدرجة على هؤلاء الشباب ويجعلهم يتخبطون باتجاه (الانتحار المميت)، ناقشوا كيف يكون الجنون بالغامداه والأحزمة الناسفة يتم ارتداؤها كبساطة ارتداء الثوب الأبيض الفضفاض، انه زمن الصورة ولكن من يعي أهمية الاستفادة منها بكل تفاصيلها، حتى لو كانت هذه التفاصيل مرعبة في تسلسلها وتفاصيلها .

أجيبوا على من يبيح قتل رجال الأمن أن هؤلاء الرجال هم أخي وأخوك والدي ووالدك وصديقك وصديقي، انهم أهلنا، انهم الساهرون على راحتنا و أمننا، انهم المعيلون لآبائهم وأمهاتهم وانهم قد يكونون الوحيدين لابنائهم وانهم الأباء الذين ينتظرونهم أطفالهم على الغداء وعلى العشاء وانهم الأباء الذين ينتظرهم أطفالهم لشراء الحقائب المدرسية وأقلام الرصاص، وان هؤلاء الرجال قد تنتظر أحدهم «أم»عاجزة لكي يحضر لها الدواء أو يطعمها بيديه، هل يستحق هؤلاء الرجال - بعد كل هذا - أن تعلن عن تدريبك الأرعن وبطولاتك المزيفة لكي تطلق العنان لمسدسك باتجاههم لتحاول أن تقتلهم وتظفر بالحور العين بعد أن تيتم أبناءهم وتحرم أحيانا أمهاتهم من انتظار الدواء أو لمسات حنان الأبناء عليهم!!

نحتاج بالفعل للتعامل مع «وحشية الصورة» التي ابتلينا فيها بوطننا الحبيب بالحرفية الإعلامية ،لان الحوار الفكري مع هؤلاء قد لا يكفي كما تكفي صورة ضحايا هؤلاء الإرهابيين من رجال الأمن وصورة أطفالهم الأيتام وأمهاتهم الطاعنات بالسن .

الصورة هزمت أمريكا في فيتنام والصورة قد تهزم الإرهاب ببلادنا ولكن عندما نتعامل معها بحرفية وليس بالخطب والمقالات المتكررة.لان لقطات التصوير التي كانت أمام أسواق بنده تجعلك بعد أن تتمالك أنفاسك وتتنفس الصعداء تكرر السؤال :ماذا يريدون ؟ وسيردد هذا السؤال الجميع وبعفوية صادقة عندما يشاهدون وبتكرار ذلك المشهد المريب والمثير للاستفهام ،الكاشف وبوضوح لفكر الإرهابيين الساذجين!!



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