رسالة من عاطل

تلقيت هذه الرسالة من أحد خريجي كليات المعلمين: «حين التحقنا بكليات المعلمين كان ذلك على أساس التأكد من أننا سنحصل على وظيفة بمجرد تخرجنا، بل إننا وقعنا على تعهد بألا نعمل في أي جهاز حكومي آخر، بل فهمنا أن وزارة الخدمة المدنية لن ترشحنا لأي وظيفة في إدارات حكومية اخرى، والآن وبعد ان أعربت وزارة التربية والتعليم عن عدم حاجتها الينا فما المصير الذي ينتظرنا؟ هل نظل عاطلين إلى الابد؟ أم ننساق وراء الاغراءات بالسفر إلى الخارج والتكفل بالاعاشة والسكن ممن يعادون الدولة ويحاربونها، أم ننضم إلى من يغرينا بحمل السلاح ضد الدولة أسوة بالفئة الضالة؟ انها مشكلة كبيرة لأنها تتعلق بعشرين ألف متخرج، والدولة ليست فقيرة خاصة وأن سعر البترول يقترب من 70 دولاراً..» وتأكيداً لكلام صاحب الرسالة فإن دخل الدولة من البترول وفقاً لتقديرات سامبا لهذا العام سيصل إلى 157 مليار دولار، أي 588 مليار ريال، وإذا حافظت الدولة على معدل صرفها على التعليم وهو إذا لم تخني الذاكرة يشكل 25٪ من الميزانية التي يمكن أن تصل إلى 400 بليون دولار، فإن الوزارة تستطيع أن تعين هؤلاء الخريجين كما تستطيع أن تعين وتثبت معلمات محو الأمية البالغ عددهن 25 ألف معلمة جرى وقف التعاقد معهن والحبل ما زال على الجرار إذ لم يجدد عقد 500 من معلمات محو الأمية في منطقة جدة ولابد أن نفس الشيء يحدث في المناطق الاخرى، كما أنها أيضاً تستطيع تعيين اللواتي تخرجن من معاهد المعلمات منذ سنين ولم يتم تعيينهن حتى الآن، وقد يقال إن الوزارة ليست في حاجة اليهم أو اليهن، وهذا غير صحيح، كما فهمت إذ أن نصاب المعلم 24 حصة في الأسبوع وهو عبء ينوء به ولا يمكنه من اعطاء تمارين للطلبة وتصحيحها وهي عنصر أساسي في العملية التعليمية إذ أن المراس هو الذي يرسخ المعلومة وليس حفظها، كما أن نسبة المعلم إلى الطالب تصل إلى 1- 50 وهذا معناه أن المعلم لن يجد الوقت لشرح أي معلومة لطالب لم يفهمها، ولن يجد وقتاً إلا لترديد ما في الكتاب وعلى الطلبة أن يرددوه بعده ويحفظوه كالببغاء، وعلى التعليم العفاء.

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