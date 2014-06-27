زمزم للمرة الثالثة

كتبت مقالا بهذه الجريدة بعددها (125) وتحت عنوان «ماء زمزم يا أمير»، تناولت فيه: «فلا أعرف أسباب تضييق وتعقيد وزارة المياه والشركة الوطنية في هذا المجال، وكذلك قيام الوزارة بمنع توزيع عبوات ماء زمزم من قبل مكتب الزمازمة الموحد بحجة ضعيفة وغير مقبولة، وهي أن العبوات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتصر على الاعتزاز والإصرار بتحليلات الشركة الوطنية للمياه، وتبعد وتهمل وتقصي تحليلات هيئة المساحة الجيولوجية، وهي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر بأمر من المقام السامي الكريم».

والحمد لله أن كلامي كان صحيحا مئة بالمئة، حيث نشر خبر بجريدة المدينة بعددها( 18677) وتحت عنوان: ماء زمزم الموزع على سكن الحجاج خال من التلوث البكتيري، أكدته لجنة علمية من المياه الوطنية والمساحة الجيولوجية وشؤون الحرمين. وجاء في الخبر «أكدت لجنة علمية رفيعة المستوى ضمت مندوبين من شركة المياه الوطنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلامة ماء زمزم التي يتم توزيعها على الحجاج في مساكنهم من التلوث البكتيري الضار، والتزام مكتب الزمازمة المكلف بتعبئة عبوات ماء زمزم التي توزع على ضيوف الرحمن بالمعايير الخاصة بالجودة والمتبعة من قبل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم. وبيَّنت اللجنة في تقرير خاص أن وجود التعداد البكتيري الكلي (HPC) في إحدى العينات ناتج عن وجود خلل في العمليات المتعلقة بنقل المياه الخام إلى مصنع التعبئة أو في مراحل تعبئتها ومن ثمَّ تخزينها، مشيرًا إلى أنه من الممكن استهلاك المياه التي تحتوي على رقم هيدروجيني يحتوي من 6.5 إلى 8.5 استنادًا إلى إصدارات منظمة الصحة العالمية والمواصفات الخارجية القياسية والمواصفات السعودية 2000م ، إضافة إلى المعايير القياسية الواردة بنشرة منظمة الصحة الأمريكية 2009م». أريد أن أقول بعد هذا الخبر المفرح والسعيد للجميع وبالذات لأهل مكة المكرمة المباركين وحجاج بيت الله والمعتمرين والزوار، إن الخلل من الشركة الوطنية فقط، وإنه يفترض عدم التسرع في إلقاء التهم الباطلة على ماء زمزم الذي أوعد الله بحفظه وسلامته.

هنيئاً لنا بمكة المكرمة وبماء زمزم.

والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.



www.makkahnewspaper.com/makkahNews/2014-02-17-09-03-10/56574#.U62H_TgU85s