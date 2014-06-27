صوم العادة!

ليس بالمذموم في شرع الله اعتياد العبادة، فتصبح عادة لا ينفك عنها المسلم، فمن العبادات فرائض تكرر في اليوم مرات، والشرع يحب العبادة المعتادة، فخير العمل أدومه وإن قل، وقليل دائم خير من كثير منقطع.

وإنما مدخل الذم في تشبيه العبادة بالعادة حين تُؤدى مبنى بلا معنى.. صورة بلا روح، يقام شكلها وتُقتل روحها، فلا يُرى لها أثر ظاهر على معتادها، ذلك حين تلقاها كعادة اجتماعية لها شاراتها وطقوسها الخاصة.

وإليك شواهد من ذلك: رجل يتجاسر على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل، ثم تراه يوسوس في بعض دقائق مسائل الصيام، أو يتكلف الورع عن بعض مشتبهاته.

وآخر لا يثق عند فطره إلا بآخر المؤذنين أذاناً، وبأولهم أذاناً للفجر، وهو الذي كان لا يبالي في نهار رمضان أن يستنفق سلعته بالحلف الكاذب والغش والتدليس! ولا أجد لهذا التناقض تفسيراً أصدق من كون صاحبه اتخذ الصيام عادة، فهان عليه أن يعيش معه هذا التناقض العجيب!

وما أشبه صيامه بالعادة مَن يلغ في أعراض المسلمين، يفريها بلسانه فرياً، ويأكل لحومَهم أكلاً، في حين يبلغ الورع به أن يتفل ريقه من أثر السواك، صيانة لصيامه! فأصبح طعم السواك في حلقه أشد عليه جُرماً من استطعام أعراض المسلمين.

وما أشبه صيامه بالعادة مَن يتجاسر على إضاعة الصلاة، فلا يصليها في وقتها، لا منفرداً ولا مع الجماعة، ثم صار يصليها في وقتها لأجل أنه صائم، وصار الصيام أعظم قدراً عندهم من الصلاة، ولم يفقه من الصيام إلا مجرد الإمساك عن الأكل والشرب، وربما لا يرى بأساً أن يستغرق نهار رمضان كله أو أكثره بالنوم، ثم يجمع صلاة النهار مع صلاة الليل.

وما أشبه صيامهم بالعادة من يقرنون في قنواتهم الفضائية المواعظ بالفحشاء في شهر الصيام، والعبادة بالفجور، ففي النهار مواعظ خالصة، وفي الليل منكر وفجور، وكأن ليالي رمضان ليست منه!

لست بهذا أنزع إلى مثالية مفرطة تتقاضى الصائم ألا يقع في معصية وهو متلبس بالصيام، فمن المقطوع به أن مجرد وقوع الصائم في المعصية لا يعني بالضرورة أنه لم يعن بروح الصيام ومعناه، ولا يعني لزاماً أن صيامه غلبت عليه صبغة العادة، ولكن شتان بين من يجتهد وسعه في اجتناب الحرام في نهار رمضان وليله على السواء، وبين من انحصر اجتهاده في الإمساك عن المفطرات التي هي في أصلها مباحة.

لا شك أن صور التناقض هذه من تبعات الفهم الساذج لشعيرة الصيام والاشتغال بتفصيلاته الفقهية عن فهم مقاصده وتحقيق غاياته.

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