في رمضان.. تقل شكاوى النساء

خلص مختصون حقوقيون إلى أن النساء تقل شكاويهن من أزواجهن خلال شهر رمضان، وهذا ما رصدته هيئة حقوق الإنسان التي أكدت مصادر فيها لـ"العربية.نت" أنه خلال الشهر القضايا النسائية مع الأزواج تكاد تكون معدومة، ما دعاهم إلى دراسة هذا الأمر ليتمكنوا من معرفة الأسباب.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت": "الأسباب ذاتية لدى الزوجات، وهي حرصهن على مصالحة أزواجهن خلال شهر رمضان لكثرة المناسبات خلال عيد الفطر، من بينها السفر العائلي، وحفلات الأعراس، لذلك الزوجة تصبر على زوجها من أجل أن لا تحرم من أي مناسبة في فترة العيد".

ويأتي ذلك في ظل شروع الجهات المختصة بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريال، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.

ولم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط، وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب، فإن العقوبة تتضاعف.