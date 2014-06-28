المدينة الأطول صياماً من غيرها في رمضان

سيكون سكان المنطقة الشرقية، خاصة في الدمام، أكثر السعوديين صياما في شهر رمضان، بواقع خمس عشرة ساعة وثلاث وخمسين دقيقة قبل أن يحل موعد الإفطار، فيما سيكون سكان عرعر في المرتبة الثانية وبفارق أربع دقائق أقل من زمن صيام سكان المدينة الشرقية.

وستكون مدينة أبها أكثر المدن السعودية ارتفاعا عن سطح البحر، أقلها في عدد ساعات الصيام، إذ سيكون زمن صيام سكان المدينة الجنوبية خمس عشرة ساعة ودقيقتين، تأتي بعدها جازان آخر مدينة جنوبية سعودية في المرتبة الثانية، إذا سيتأخر سكانها لنحو دقيقتين بعد أن يبدأ سكان مدينة أبها في إفطارهم.

وسيبلغ عدد ساعات الصيام في مدينة مكة المكرمة خلال شهر رمضان خمس عشرة ساعة وإحدى وعشرين دقيقة، فيما سيكون زمن صيام سكان المدينة المنورة خمس عشرة ساعة وعشرين دقيقة، فيما سيقضي سكان العاصمة الرياض خمس عشرة ساعة وإحدى عشرة دقيقة في الصيام قبل حلول موعد إفطارهم.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالمركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر والتوقعات، قد أصدرت تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، توقعت فيها أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة مئوية، خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يذكر أن أعلى دولة في العالم ستسجل ساعات صيام أكثر من غيرها ستكون الدنمارك بواقع واحد وعشرين ساعة، فيما ستكون الأرجنتين الأقل عددا في ساعات الصيام، إذ سيتمكن المسلمون فيها من البدء بإفطارهم بعد مرور تسع ساعات فقط.