مسلمو بريطانيا يصلون الغائب على ناهد المانع

شارك الآلاف من العرب والمسلمين في بريطانيا في صلاة الغائب التي أقيمت على روح الطالبة السعودية التي توفيت نتيجة جريمة قتل بشعة بمدينة كولشستر، حيث أقيمت الصلاة في المسجد المركزي بوسط لندن بعد صلاة عصر يوم الخميس الماضي.

وشارك مسؤولو السفارة السعودية في لندن والطلبة السعوديون وأعضاء من الأندية والاتحادات الطلابية العربية والسعودية في صلاة الغائب التي أقيمت في المسجد المركزي، ورفعوا أيديهم إلى الله بالدعاء للفقيدة.

وتداول العرب والمسلمون في بريطانيا الدعوات للمشاركة في الصلاة وتأبين الفقيدة التي تحولت إلى قضية رأي عام في كل من بريطانيا والسعودية، بعد أن وجد المحققون أن الفرضية الوحيدة المرجحة لمقتل الطالبة هي أنها كانت ضحية جريمة كراهية عنصرية استهدفت المسلمين في بريطانيا، كونها كانت محجبة وملتزمة بالملابس المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والثقافة السعودية.

وكانت السفارة السعودية في لندن قد دعت الأندية الطلابية السعودية في مختلف جامعات بريطانيا لإقامة صلاة الغائب على روح الفقيدة، وهو ما تم بالفعل في العديد من الجامعات البريطانية، قبل أن تتم الدعوة لصلاة عامة يوم الخميس في المسجد المركزي بوسط لندن، بحضور الآلاف من المصلين.