معتل نفسي يصيب رجلي أمن.. وشرطة الحرم تسيطر عليه

ضبطت الجهات اﻷمنية بالقوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام مواطناً ثلاثينياً إبان اعتدائه بآلة حادة على رجال أمن الحرم أثناء محاولتهم إيقافه.

وصرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم الدكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن "الجهات الأمنية بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام رصدت شخصاً سعودي الجنسية في الـ30 من عمره، وهو يحمل آلة حادة بيده، وعند محاولة ضبطه قاوم رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم".

وبيّن المقدم القرشي أنه "جرى نقل أحد رجال اﻷمن المصابين إلى المستشفى، إثر تعرّضه لعملية طعن عند السيطرة على المتهم، وﻻ يزال يتلقى العلاج هناك بقسم التنويم، في حين تعرض الآخر لجرح طفيف باليد اليسرى".

وأكد أنه تم نقل المتهم إلى المستشفى، واتضح من خلال التقارير الأولية أنه "معتلّ نفسياً"، وقد تم التحفظ عليه لإحالته رفقة كامل الأوراق لجهات اﻻختصاص.