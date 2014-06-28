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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

نحو حكومة الكترونية

المملكة دولة شاسعة ومتنائية الأطراف، ولا تقل مساحتها كثيراً عن مساحة أوروبا، ومع ذلك فالدولة لم تتخلص تماماً من مركزية الحكومة، وإن كنا قد قطعنا شوطاً لا بأس به في سبيل ذلك، فإنسان جازان أو إنسان الجوف لم يعد في حاجة إلى السفر إلى الرياض لإنهاء كل معاملاته، وفي هذا الصدد أطلق سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد مشروع العمل على الحكومة الإلكترونية، ووضع الأهداف له، وذلك في المدينة المنورة التي تولى إمارتها في الماضي، وهي أول منطقة تطبق الحكومة الإلكترونية، وقد دشّن سمو الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة قبل أيام البوابة الإلكترونية لإمارة المنطقة، وصرح بأنه لم يعد مقبولاً أن ينتقل المواطن أو المقيم من المحافظات والقرى، ويقطع مسافات طويلة للحصول على الخدمة في المدن الرئيسية في ظلّ التطبيقات التي أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة ومواكبة للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، وما قاله سمو الأمير هو عين الصواب، وفي نفس الوقت وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيص 3 مليارات ريال، لدعم برامج التعاملات الإلكترونية، فبالتوفيق إن شاء الله، خاصة وإنّ المبلغ يتضمن مشروعاً لبوابة الخدمات الإلكترونية.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

http://www.alriyadh.com/947985

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