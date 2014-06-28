نحو حكومة الكترونية

المملكة دولة شاسعة ومتنائية الأطراف، ولا تقل مساحتها كثيراً عن مساحة أوروبا، ومع ذلك فالدولة لم تتخلص تماماً من مركزية الحكومة، وإن كنا قد قطعنا شوطاً لا بأس به في سبيل ذلك، فإنسان جازان أو إنسان الجوف لم يعد في حاجة إلى السفر إلى الرياض لإنهاء كل معاملاته، وفي هذا الصدد أطلق سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد مشروع العمل على الحكومة الإلكترونية، ووضع الأهداف له، وذلك في المدينة المنورة التي تولى إمارتها في الماضي، وهي أول منطقة تطبق الحكومة الإلكترونية، وقد دشّن سمو الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة قبل أيام البوابة الإلكترونية لإمارة المنطقة، وصرح بأنه لم يعد مقبولاً أن ينتقل المواطن أو المقيم من المحافظات والقرى، ويقطع مسافات طويلة للحصول على الخدمة في المدن الرئيسية في ظلّ التطبيقات التي أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة ومواكبة للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، وما قاله سمو الأمير هو عين الصواب، وفي نفس الوقت وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيص 3 مليارات ريال، لدعم برامج التعاملات الإلكترونية، فبالتوفيق إن شاء الله، خاصة وإنّ المبلغ يتضمن مشروعاً لبوابة الخدمات الإلكترونية.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

http://www.alriyadh.com/947985