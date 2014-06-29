القبض على رجل أمن ظهر بفيديو وهو يسرق جوالاً

تمكنت شرطة الشرقية من القبض على رجل أمن ظهر بفيديو وهو يسرق جوالا. وقالت الشرطة في بيان لها "رصد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مقطع لرجل أمن أثناء قيامه بسرقة جهازي هاتف خلوي من أحد المحال التجارية بمساعدة شخصين آخرين، وقد تعاملت الجهات المختصة بشرطة المنطقة الشرقية مع مقطع الفيديو المتداول، حيث تمكن المختصون من تحديد هوية السارق، وتبين أنه يعمل بإحدى الإدارات الأمنية ومتغيب عن عمله منذ فترة، ومن خلال البحث والتحري عنه اتضح أنه توجه لمنطقة عسير، وتم القبض عليه مساء اليوم بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير، كما يجري العمل على ضبط مرافقيه تمهيدا لإحالتهم جميعا لهيئة التحقيق والادعاء العام".