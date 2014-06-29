المفتي يوصي بحماية عقيدة الوطن وخيراته

أوصى مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بحماية عقيدة الإسلام والمحافظة على أمن البلاد وخيراته.

وقال في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: "إن أمن البلاد أمر مهم فهو وطن الإسلام، ويجب أن نحافظ عليه وأن نعتقد أنه أمانة في عنق كل واحد منا، وأن لا نسمح لأي متسلل الفساد في بلادنا، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم (لَعَنَ الله من آوى مُحْدِثاً) فيجب أن نكون حصنا حصينا لعقيدة الوطن وخيراته وقيادته أمام كل من يريد ببلادنا السوء أو يتسلل علينا بالشر أو يحاول أن يوجد فُرقة بين أبناء الوطن، وأن نكون يدًا واحدة مع قيادتنا في كل ما يسبّب التحام الأمة وصفّها واجتماع كلمتها".

وهنأ المفتي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعينهم على كل خير، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام.

كما أوصى، جميع المسلمين بتقوى الله عز وجل واستقبال رمضان بالجد والاجتهاد في العمل الصالح، والمحافظة على آدابه، واغتنام فضائله، وشكر الله على نعمه والفرح بقدومه فرحاً بفضل الله ورحمته، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه عنا لأنه شهر عظيم مبارك فرض الله على المسلمين صيامه وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وشغل أوقاته بالطاعة والذكر وتلاوة القرآن الكريم.

