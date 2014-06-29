تخرج 19 مستفيدا في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة

قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إنه تم تخريج 19 مستفيداً في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.

وأضاف أنه تم تخريج 53 مستفيداً يمثلون المجموعة الأولى من الدورة الرابعة والثلاثين من المستفيدين بمركز محمد بن نايف بالرياض وعددهم 34 مستفيداً والمجموعة الأولى من الدورة التاسعة من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة وعددهم 19 مستفيداً، وذلك بعد ظهور المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها بالمركز.

وأوضح المتحدث الأمني أن المتخرجين سيخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي.