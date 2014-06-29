تسجيل أكثر من 584 ألف مؤهل في "جدارة 3"

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن عدد المؤهلات العلمية التي تم تسجيلها في برنامج "جدارة 3" بلغ أكثر من 584.795 مؤهلاً في الوقت الذي بلغ فيه عدد المؤهلات التي تم الانتهاء من توثيقها بشكل كامل 576.009 مؤهلين، بلغت نسبة المؤهلات العلمية للنساء حوالي 73%، وللرجال 27%، وذلك حتى نهاية اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن جميع المؤهلات العلمية قد أضيفت لبرنامج "جدارة"، وعلى المتقدمين والمتقدمات ممن واجهوا أية مشكلة عدم إدراج مؤهلاتهم في برنامج جدارة استكمال إدخالها الآن.

وطلبت الوزارة من المتقدمين والمتقدمات الذين واجهوا معوقات أثناء تسجيل بياناتهم إرسال استفساراتهم آلياً من خلال أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على الموقع، كما يمكن للمتقدمين والمتقدمات مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها الرجالية والنسائية في جميع مناطق المملكة لتقديم الدعم لهم والإجابة عن استفساراتهم، علماً بأن رقم السجل المدني هو رقم الطلب للمتقدم أو المتقدمة وبإمكان المتقدم أو المتقدمة طباعة نسخة لملخص الطلب للاحتفاظ بها.