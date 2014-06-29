رمضان وعاداتنا

الحمد لله أن بلغنا رمضان ونسأله بكرمه العفو والمغفرة وأن يمتعنا بصيامه وقيامه طلبا لمرضاته.

اختلف حول هل تصفد كل الشياطين في رمضان أم أن بعضها قادر على التفلت وممارسة الإغواء في هذا الشهر الكريم، ويبدو أن كثيرا ممن سكنت الدنيا قلبه لايزال متفلتا من القيود، ولايزال مصغيا لوسوسة الشيطان، وتصفيد الشياطين مسألة بحاجة إلى مراجعة إذ أن هناك (وفي رمضان) من يسرق وينهب ويرتشي ويرابي ويكذب ويلعن ويرفع أسعار السلع التي يبيعها أو يتقاضى أجرا يفوق أجره أو يسير بين الناس بالنميمة وكلها سلوكيات مشينة تشير إلى أننا نحن الشياطين الذين بحاجة إلى تصفيد ما بداخلنا من شر، وأعتقد أننا نعيش أياما قادرة على تصفيد هذه السلوكيات الشيطانية إن استوعبنا أن الصوم ليس إمساكا عن الأكل والشرب، بل هو إمساك شرور أنفسنا، وعدم إيذاء الآخرين ..

المهم أن دخول رمضان هذا العام جاء في جو هالك وفي مثل هذه الأجواء نترحم على من يعمل تحت لهيب الشمس الحارق ولمدة ساعات، ونتساءل كيف يقدر على هذه الأجواء أولئك المساكين الذين تنافروا في الأرض بحثا عن أرزاقهم التي لا تستكمل إلا ببذل الجهد ولو وضع أحدنا في مثل هذه الأجواء لما أتم عمله بتاتا .

ولهذا نسأل هل تنبهت الأمانات للعمالة المسكينة التي تعمل في هذه الأجواء الحارقة التابعة لها؟ وهل تنبه مسؤولو الشركات لهذه الحرارة القاتلة وأثرها على العمال المعرضين للوقوف أو العمل تحت أشعتها الحارقة بينما هناك من يستمتع بكل وسائل الراحة في مجال عمله، ويتأفف من استكمال واجباته الوظيفية بحجة أنه صائم .. صحيح أن الله خلقنا درجات ووفق هذا الإيمان المتدرج علينا أن نتراحم ونرحم من كان في أسفل السلم الاجتماعي، فارحموا من هم في البدروم فهم أحوج لأن يستشعروا هذه الرحمة في مثل هذا الشهر..

وأعتقد أنه من هذه الليلة ستبدأ متابعة المسلسلات الرمضانية، وتبدأ معها (صراع الديكة) حول تلك المسلسلات، وهو الصراع الذي ننهجه سنويا .

ثمة عادات نقوم بها في هذا الشهر وأجملها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وأعتقد أن قراءة القرآن تتكثف في هذا الشهر ولأن معظمنا يخطئ في التجويد أو في نطق بعض كلمات أو آيات القرآن (وأنا منهم) لذلك أجد مقرئين في غاية الاتقان والعذوبة يمكن الاهتداء أو الاقتداء بهم أثناء قراءة القرآن كمتابع، حيث تفتح على السورة المقروءة وتتابع، ومن هؤلاء المقرئين الأفذاذ: محمد رفعت، والمنشاوي، وعبدالباسط، والحصري، والبنا، ومحمد سعيد نور، وعلي جابر، والحديثي، وعبدالله خياط، وفارس عباد، وعبدالله بصفر، ومحمد جبريل، والداغستاني وهي أصوات تمتلك عذوبة تمكنك من القراءة، وتسهل عليك القراءة الصحيحة ولذة المتابعة مما يدخلك في تعبد تام.

وسبب ذكر أسماء هؤلاء المقرئين أن هناك قنوات تبث قراءة القرآن بأصوات لاتمتلك حلاوة وطلاوة وعذوبة الصوت وفي أحيان يكون صوت القارىء نشازا يؤدي إلى الإحجام عن الاستماع.

وأعتقد أن اختيار المقرئين في المساجد من الأهمية بمكان، حيث إن هناك قراء لا يمتلكون أي مقوم من مقومات القراءة وهذا به عدم اختيار المقرئ المناسب.

فكم من أناس يتنقلون من مواقعهم إلى مواقع بعيدة لأداء صلاوة التراويح، ويكون السبب في هذا الرحيل عدم اختيار إمام يمتلك مقومات القراءة العذبة ولا أقول التغني فيضطر الناس إلى الرحيل بحثا عن إمام يدخلهم في حالة الخشوع والسكون.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140629/Con20140629709233.htm