شاب يحاول اقتحام سجن طريف

حاول شاب في العقد الثاني من عمره اقتحام سجن محافظة طريف - شمال السعودية-، حيث قام بالاعتداء على رجال الأمن المناوبين وتكسير زجاج السجن، محاولا الدخول إلى عنابر السجن لكن رجال الأمن تصدوا له.

وقال الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون الرائد عبد الله الحربي إن الدوريات الأمنية باشرت الحادثة وتم القبض على الشاب المعتدي على السجن بعد أن أثار اشتباه حراس المناوبة في سجن المحافظة، وذلك عند مروره بسيارته عدة مرات حول أسوار السجن وقبل استيقافه حاول المقاومة، لكن رجال الأمن في السجن استطاعوا القبض عليه وتسليمه للدوريات الأمنية.

