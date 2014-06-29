عامل نظافة يعيد 11 ألف ريال لمسافر في مطار جدة

أعاد عامل نظافة هندي مبلغاً مالياً يصل إلى 11 ألف ريال لمسافر سعودي في مطار جدة الدولي، وذلك بعد أن وجده في دورات المياه بالصالة الدولية للمطار.

وأبلغ المسافر السعودي مكتب مدير الصالة الدولية بعد فقدانه المبلغ المالي أثناء دخوله صالة المطار الدولية وبعد التحقق من المسافر عن رقم المبلغ المفقود، جاء الهندي الذي وجد المبلغ في دورات المياه وأعاده لصاحبه.

وكافأ مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبدالحميد أبا العري، عامل نظافة عبدالرشيد شيخ بعد إعادته المبلغ، معبراً عن عميق امتنانه وشكره للعامل على أمانته وصدقه واتباعه تعاليم الدين الحنيف وسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في الحفاظ على الحقوق والأمانة.