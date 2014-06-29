لجنة للحفاظ على الهوية الدينية برئاسة هيا العواد

أصدر وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل قراراً يقضي بتشكيل لجنة تُعنى بالحفاظ على الهوية الدينية والثقافية والحضارية للمملكة، وربط النشء بهويتهم الإسلامية وثقافة وطنهم وتاريخه.

وتعمل اللجنة المشكّلة على إعداد خطة عمل لبرنامج ثقافي متنوع يحقق تعزيز الهوية الإسلامية التي تنفرد المملكة بالحفاظ عليها والعمل في ضوئها، وترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن وغرس روح المسئولية الاجتماعية لدى النشء.

وتضمن قرار وزير التربية ترشيح الدكتورة هيا العواد (وكيلة الوزارة لتعليم البنات) لرئاسة اللجنة، وعضوية نبيل البدير (مدير عام التوعية الإسلامية)، والدكتور محمد العاصم (المستشار بمكتب نائب الوزير لشؤون البنين)، وناصر العريني (المشرف التربوي بالإدارة العامة للتوجيه والإرشاد)، وهدى الدغفق (معلمة بالمرحلة المتوسطة)، وبسمة السيوفي (مشرفة بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بجدة).