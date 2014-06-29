محاضرات توعوية بأضرار المخدرات في مستشفى الأمل بجدة

شارك مستشفى الأمل بجدة في اليوم العالمي للمخدرات 2014، بعدد من الفعاليات والمحاضرات التوعوية ضد الآفة المنتشرة بين أوساط المجتمع.

وانطلقت الفعاليات بمحاضرة توعوية عن أضرار المخدرات والبرامج العلاجية التي يقدمها المستشفى، وبحضور عدد من المتطوعين، كما اشتمل البرنامج على إقامة معرض توعوي بمركز الردسي مول يحتوي على مطويات توعوية وعدد من الأعمال الفنية التي تم تنفيذها داخل المستشفى تحت إشراف قسم العلاج بالعمل وتنفيذ عدد من المتعافين، ثم انطلاقة الفعالية على كورنيش جدة و التي احتوت على توزيع مطويات توعوية بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين.

وقال المشرف العام على برنامج مستشفى الأمل بجدة الدكتور آل إبراهيم إن مستشفى الأمل بجدة تعود على استمرار هذه المناسبة العالمية للفت نظر أكبر شريحة من المجتمع لخطورة المثيرات العقلية على الفرد والمجتمع والعالم الآن ينظر لهذه المشكلة على أنها الأخطر على البشرية، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البرنامج العالمي لمكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك 230 مليون شخص يستخدمون المخدرات في العالم.

