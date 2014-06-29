هل طارت لهجاتنا؟

الكثير منا وجد أن أبناءه يتخذون لهجة عامية " كوكتيل ". ويميل كبار السن عندنا إلى جعل أبنائهم يلتزمون بجذور لهجة الأب. ولا بأس في ذلك ففي مختلف بقاع الدنيا توجد لهجات مناطقية. والذين ذهبوا إلى أمريكا والمملكة المتحدة سيجدون اختلاف اللهجات واضحاً.

وفي بريطانيا تُعلّم الطبقات الارستقراطية أبناها بأن لهجة (سكول بوي إنجلش) لا تصلح على موائد الطعام أو مع زوّار جدد. لأنهم يعترفون أن لأبناء المدارس (سكول بويز) مصطلحات يتحدثون بها، تقليدا أو استعذابا.

عندنا في بلادنا المتسعة لغة عربية جيدة ، إلى جانب لهجات محلية، لكن الأخيرة بدأت تندثر وبعضها حافظت على تماسكها مثل لهجة القصيم. ربما لأن اختلافها عن غيرها كبير.

الأول: حذف الألف بعد "ها" التي هي ضمير المؤنثة المفردة الغائبة ثم الوقوف على الهاء بالسكون في جميع الأحوال.

فيقولون في كتابها وثوبها أو مالها وولدها أو أبوها:

كتابَهْ. ثوبَهْ، وْلدهْ. إبوهْ. بإسكان الهاء فيها جميعاً.

الثاني: ضم ما قبل ضمير المفرد والغائب، فيقولون في كتابه وماله وعلمه مثلاً: كتابُه. مالُه، علُمه بضم الباء واللام والميم الواقعات قبل الهاء.

الثالث: حذف ياء المتكلم والوقوف على نون الوقاية التي قبلها بالسكون فيقولون في منّى: مِنْ. وعنّي: عَنْ. بإسكان النون فيهما مع التشديد كما يقولون في ضربني وأخذني: ضرَبنْ. وأخذَنْ.

فبهذه الطريقة الدقيقة أوضح الأستاذ محمد العبودي الوسيلة التي يتمكن بها السامع تمييز القصيمي من غيره من سكان الجزيرة والخليج. عدا منطقة حائل حيث تشاركهم في الأول والثاني. "المعجم الجغرافي للعبودي".

ولا جدال في صحة ما ذهب إليه المؤلف في معجمه الذي صدر في العام 1399ه.

لكن المتتبع لأحوال اللهجات في البلاد السعودية سيجد ان جيل العصر الحديث قد تبنى ضرباً من العلامات النطقية وحركات النبرات الصوتية واللفظية تجعله يجتمع مع غيره من سكان المنطقة. وشخصيا أسميها "مصطلحات ال .. إف إم F.M



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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