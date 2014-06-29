التجارة تحذر من اشتراط "اليانصيب" على المستهلك

حذرت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات والمصانع من إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، مشيرة إلى أن دفع أي مبلغ أو اشتراط الشراء مقابل المشاركة في المسابقات يعد من أنشطة "اليانصيب" الممنوع.

وشددت على ضرورة حصول المنشآت التجارية على ترخيص إقامة مسابقة عبر القنوات الرسمية والمنظمة لذلك، موضحة أن أنها ضبطت 4 شركات تجارية، نظير قيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات، واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة، وتم إيقاف نشر تلك الإعلانات، فيما استدعي المسئولين عنها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالت وزارة التجارة إن المنشآت الراغبة في إجراء المسابقات عليها التقدم للغرف التجارية تبعاً للمقر الرئيسي للمُنشأة وذلك بطلب إجراء المُسابقة قبل الموعد المُحدّد لبدئها بـ30 يوماً على الأقل.

وأشارت إلى أن نظام المسابقات يوجب عدم تضمن المسابقة لما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في المملكة، وأن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على بيان برنامجها وطريقة الاشتراك فيها بشكل واضح، علاوة على إعلان الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها، وعدد قسائم المسابقة مع تقديم نموذج منها، إضافة إلى ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المسابقة.