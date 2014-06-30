إطلاق أول خارطة استثمارية تحت مظلة "المصفق السعودي"

أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل عن إطلاق أول خارطة استثمارية بعروس البحر الأحمر تحت مظلة المصفق السعودي الإسلامي للإنماء والتشغيل، وذلك خلال أول لقاء للجان القطاعية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء أكثر من 40 لجنة قطاعية.

ويعتبر المصفق السعودي المكان الذي يجمع كل أصحاب المصالح من أجل عقد الصفقات، وهو ذو توجّه سعودي إسلامي.

ونوّه كامل إلى أن اللجان القطاعية هي الذراع الفاعلة لبيت أصحاب الأعمال، وتعتبر شرياناً نابضاً لكل أعمال الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ونافذة مطلة على الحراك الاقتصادي عبر قطاعات الأعمال المختلفة.

ووضع كامل المسؤولية على كاهل 1500 عضو تحتضنهم هذه اللجان للتصدي لكل المشاكل والمعوقات الموجودة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، لافتاً إلى أن منتسبي غرفة جدة الذين تجاوز عددهم 70 ألف منتسب في الدورة الحالية، هم الهدف الأساسي الذي تخدمه الغرفة في ظل وجود هدف أشمل وأكبر يتمثل في خدمة مجتمع الأعمال بجدة.

وقال: "سنواصل عبر تشكيل اللجان القطاعية في ثوبها الجديد خلال الدورة الحالية، وعبر لجانكم للدفاع عن مصالح التجار والصناع وإيجاد حل يرفع الضرر عن قطاع الأعمال بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد والتي تشكل 90% من منسوبي غرفة جدة وأغلب الغرف السعودية".