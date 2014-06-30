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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

استراحات الطرق السريعة

وهذه قضية طالما شكونا منها وتذمرنا كل التذمر، إذ تكاد لا توجد استراحات للطرق وخاصة السريعة والطويلة في بلادنا، وإن وجدت فهي رديئة ودورات مياهها تصدّ من يستخدمها وتزكم أنفه، وقد نشرت صحيفة الرياض خبراً في عددها رقم ١٦٨٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ شعبان ١٤٣٥ الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٤يقول: «بدأت جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية وبعض الجهات الأخرى المسؤولة تؤتي ثمارها فيما يتعلق بمسألة تطوير الاستراحات في الطرق السريعة بالمملكة وبالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تنمية السياحة الوطنية» ونحن إذ نشكر لهذه الجهات طموحها وجهدها نقول لها إنّ ما تحاوله لن يتمخض عن الهدف المأمول، فالمشكلة ليست في وجود دورات مياه نظيفة من عدمها في هذه الاستراحات، بل المشكلة في الناس، فهي إن وجدت وحتى لو كانت العناية بنظافتها على مدار الساعة فستكون متسخة، لأنّ من يستخدمها لا يعنى بالحفاظ على نظافتها، وقد لا يتخلص من مخلفاته، وربما يرمي الورق على الأرض بدلاً من وعاء النفايات الموجود بها، وخذوا مثلاً على ذلك دورات المياه في الطائرات، فعندما تقوم الطائرة تكون دورة المياه نظيفة، ولكن بعد عشر دقائق تتسخ وتسيل المياه على الأرض وقد يتراكم الورق في الكابينيه ويسده، وهاتوا لي أيّ دورة مياه نظيفة في المطارات أو المراكز الصحية أو أيّ دائرة حكومية، وطالما أنّ المشكلة في الناس فليس لها حل إلاّّ إذا تغيروا وهذا أمر عسير.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/948490

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