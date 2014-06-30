مهربون يرمون أكياس بداخلها 120 مسدساً في جازان

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط عدد من عمليات التهريب, وذلك ضمن المهام الأمنية التي تقوم بها الدوريات لحفظ الأمن .

وأوضح الناطق الإعلامي بحرس الحدود في جازان العميد عبدالله بن محمد بن محفوظ أن دوريات حرس الحدود بقطاع الدائر ببني مالك على الحدود الجنوبية رصدت سيارة مشتبها بها, حيث تمت مطاردة سائقها وإطلاق النار عليه لإيقافه، ولوعورة المكان قام بإيقاف السيارة ولاذ سائقها بالفرار وقد وجد بداخلها 201 مسدس و 345 مخزن سلاح .

وبين أنه في عملية أخرى بقطاع الدائر رصدت الدوريات أشخاصاً يحاولون اختراق الحدود السعودية سيراً على الأقدام يحملون على ظهورهم أكياساً لا يعرف ما بداخلها قادمين من اليمن متجاوزين خط الحدود للداخل وكانت الدوريات تقوم بواجبها, حيث قامت باعتراض المهربين وفرض السيطرة الأمنية , وثنيهم عن الدخول ونتج عن ذلك سيطرة رجال الأمن على الموقف والذي جعل المهربين يتركون ما كانوا يحملون من أكياس والهروب فارين من حيث أتوا وبمحاصرة الموقع وتفتيش الأكياس وجد بداخلها 120 مسدسا و240 مخزناً تابعا لهذه الأسلحة .

وأضاف العميد بن محفوظ أن دوريات قطاع الحرث تمكنت من رصد أشخاص أثناء محاولتهم اختراق الحدود السعودية سيراً على الأقدام يحملون على ظهورهم مهربات قادمين من اليمن وعلى الفور قامت الدورية باعتراضهم وإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية لاستيقافهم وفرض السيطرة الأمنية وثنيهم من الدخول, وتم القبض على أحد المهربين فيما لاذ البقية بالهروب نظرا لقرب الحدود, حيث تم ضبط 76 كيلوجراما من الحشيش وجرى اتخاذ اللازم حياله والمقبوضات .