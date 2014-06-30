"التجارة" تتلف أكثر من 20 ألف سلعة غذائية فاسدة

أتلفت وزارة التجارة والصناعة، أكثر من 20 ألف سلعة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطها ومصادرتها من محال تجارية ومستودعات في مكة المكرمة.

واشتملت المضبوطات على كميات كبيرة من معلبات الأجبان، وبقوليات تم تخزينها بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المحال المخالفة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت الوزارة قد نفذت جولات رقابية على عدد من الأسواق والمحال التجارية في حي الكعكية بمكة المكرمة، نتج على إثرها ضبط ومصادرة أكثر من 10 آلاف عبوة لأنواع مختلفة من البقوليات الفاسدة نتيجة سوء التخزين، كعبوات الفول، والحمص، والفاصوليا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف كيلو غرام من المواد الغذائية المتنوعة الفاسدة، تضمنت عبوات أجبان، وورق العنب، والمخللات، والكمون المطحون.