32 ألف متقدم لوظائف بند الأجور

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن عدد المتقدمين لبرنامج "ساعد" لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور حتى اليوم بلغ أكثر من 32 ألف متقدم ومتقدمة، منذ انطلاقة البرنامج.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج مكّن المتقدمين والمتقدمات من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية لإتاحتها للجهات الحكومية لترشيحهم إلى الوظائف الشاغرة على اللائحتين الذي وضع من أجلهما البرنامج، مشيراً إلى أن الحاصلين على المؤهلات العلمية من المتقدمين على برنامج التوظيف "جدارة" لن يُتاح لهم التقديم على هذا البرنامج لكونه موجّهاً لفئة وظائف الأعمال المساعدة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لتلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم - إن وجدت - عبر الأيقونة المخصصة للبرنامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية أو من خلال الرابط المباشر :https://eservices.mcs.gov.sa/Saed/Users/index.aspx

يُذكر أن برنامج "ساعد" يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر البرنامج للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين.