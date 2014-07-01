إصابة رجل دفاع مدني في حريق بمكة

‏‫باشرت 13 فرق اطفاء و4 فرق انقاذ وسيارة كمامات وسيارة سلالم ومعدات ثقيلة وبمساندة صهاريج مياه مدنية بحي المعيصم بالعاصمة المقدسة حادث حريق نشب في مجمع محلات تجاربة مبنية من الطوب ومسقفة بالصاج الجزء الامامي عبارة عن تضرر محتويات عدد اربع محلات بانشطه مختلفة (ورش حداده واصلاح سيارات)تقدر ابعادها ب32×26 م والجزء الخلفي مكون من مستودعين تقدر ابعادها ب60×30 م وتحتوي على اثاث منزلي وبعض الخرداوات تم محاصرة الحريق ومنع امتداده الى المحلات والورش المجاورة .

وأوضح النا طق الاعلامي بادارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني انه نجم عن الحادث تعرض احد رجال الدفاع المدني اثناء اعمال اﻻطفاء الى اصابة في الركبة جرى نقله عن طريق الهلال الاحمر الى المستشفى لتلقي العلاج وبدات اعمال التحقيق مهامها في الموقع لتحديد الاسباب ومقدار الخسائر .