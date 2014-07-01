استرحام إلى دول الاستقدام

لا بد أنكم تتذكرون المفاوضات الماراثونية الساخنة التي حدثت بيننا وبين بعض الدول خلال الأشهر الماضية، أنا لا أشير هنا إلى مفاوضات بشأن صفقات أسلحة أو اتفاقيات اقتصادية أو معاهدات دبلوماسية وإنما أعني مفاوضات وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام وربما جهات لا نعرفها مع دول الاستقدام الرئيسية ممثلة في إندونيسيا والفلبين والهند وسيريلانكا. كانت أخبار تلك الاجتماعات والمفاوضات تتصدر الصحف وتحظى بالاهتمام الشديد للمجتمع لأنه مجتمع ارتبط مصيره واستقراره العائلي ومعاشه وصحوه ونومه وغذاؤه وكساؤه بوجود العمالة المنزلية، والهوانم الشغالات على وجه التحديد، ولا أقول الهوانم استهزاء أو سخرية وإنما لأن الشغالات أصبحن بالفعل سيدات المنازل ومن بيدهن سعادة المنزل أو شقاؤه.

وبما أن المفاوضات قد فشل أغلبها نتيجة تعنت تلك الدول وفرضها شروطا تعجيزية، فإن رمضاننا هذا سيكون مختلفا جدا عن باقي الشهور، فمن ناحية رمضان هو شهر الشغالات بامتياز، ولأن السوق النظامية أصبحت شحيحة بهن فإن المافيا ستكون في نشاط غير مسبوق خلال هذا الشهر.

سيبدأ التسرب قبل رمضان، وستفاجأ كثير من الأسر بخلو غرفة الشغالة ذات صباح بعد تنسيق محكم مع أوكار استقبال وتشغيل الخادمات بالطرق المخالفة للنظام. ولا مشكلة أبدا لدى العاملة المنزلية إذا كانت ستأخذ أكثر من ضعفي مرتبها النظامي وستفرض كل شروطها ولن تبلغ عنها الأسرة لأنها تعيش تحت رحمتها، ورمضان كريم تفضل العيون التغافل فيه. وبعد رمضان لله أمر يقضيه.

الحقيقة لا ندري أين سينتهي ملف مفاوضات العمالة المنزلية بعد أن تلاشت أخباره مؤخرا، ومن ناحيتنا كشعب سعودي يعيش تحت رحمة هذه العمالة فإننا نرجو من دولها أن ترأف بنا وتخفف من شروطها القاسية، لأنه ما من تضحية إلا وقدمناها حتى دماء أبنائنا وبناتنا على أيدي المختلات عقليا والمريضات نفسيا، ولم نتذمر لأننا الطرف الأضعف والمحتاج.

نرجو من وزارة العمل أن ترفع طلبا إنسانيا باسم الشعب السعودي لدول الاستقدام موجها لمؤسساتها الرسمية ومنظماتها المدنية أن ينظروا في أمرنا خلال هذا الشهر الكريم وجزاهم الله عنا خير الجزاء.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140701/Con20140701709583.htm