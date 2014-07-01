الأمير بندر بن سلطان مبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين الأمير بندر بن سلطان مستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى منصبه أميناً لمجلس الأمن الوطني. وتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيساً للاستخبارات العامة، وفيما يلي نصَّا الأمرين الملكيين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 167

التاريخ 3/9/1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /10 بتاريخ 18/3/1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى منصبه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا اللجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 168

التاريخ : 3 / 9 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 102 بتاريخ 15 / 6 / 1435هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود