العاهل السعودي يتبرع بنصف مليار دولار للشعب العراقي

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمر بتقديم 500 مليون دولار كمساعدة إنسانية للشعب العراقي الشقيق المتضرر من الأحداث المؤلمة، بمن فيهم النازحون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية.

ونقلت وكالة "واس" عن المصدر أنه تم إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بهذه المساعدات، حيث إن تقديمها سيتم عبر مؤسسات الأمم المتحدة للشعب العراقي فقط، وستتابع المملكة هذه الجهود لضمان وصول المساعدات للمتضررين من كافة أطياف الشعب العراقي الشقيق.